بیمه شدگان تامین اجتماعی در دانشگاه پیام نور تحصیل می کنند

محمدرضا کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این آموزشها با هدف توسعه و ارتقاء سطح علمی و فکری جامعه کارگری انجام می شود.

وی افزود: مرکز آموزش عالی خانه کارگر کرج مجری قانونی برگزاری دانشگاه پیام نور ویژه کارگران در کرج است که تحت نظارت مستقیم دانشگاه پیام نور فعالیت می کند.

کشاورز خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی طی قراردادی که سال گذشته بین خانه کارگر با دانشگاه پیام نور منعقد شد، توانستند وارد این دانشگاه شوند.

وی عنوان کرد: این تشکیلات سابقه قرارداد با دانشگاه هایی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعت نفت را دارد و هم اکنون نیز با دانشگاه علمی کاربردی قرارداد امضا کرده است.

مسئول آموزش و تحقیق خانه کارگر کرج یادآور شد: متقاضیان جهت ثبت نام در دانشگاه پیام نور خانه کارگر کرج می توانند همه روزه به مرکز آموزش عالی خانه کارگر کرج واقع در شهرک اداری حسن آباد، جنب اداره گاز، مرکز آموزش عالی خانه کارگر کرج مراجعه یا با شماره تلفن 2541828 تماس حاصل نمایند.

