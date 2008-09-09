به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام کرد محمدحسین ایمانی خوشخو در جمع اعضای تعاونی نگارخانه‌داران گفت: گرچه هنوز در حوزه اقتصاد هنر موفقیت‌های چشمگیر حاصل نشده، اما خوشبختانه دریچه‌هایی به این موضوع باز شده و امیدواریم با پرداختن به آن از سوی مسئولان، هنرمندان و نگارخانه‌داران موفقیت‌هایی به دست آید.

وی ادامه داد: در رشته‌های هنری هنرهای تجسمی به ویژه برخی شاخه‌های آن به آسانی می‌تواند در بستر اقتصاد خودش را تعریف کند. در هنر تجسمی هنرمند و خالق اثر عرضه‌کننده کالا و مردم متقاضی هستند. در این حوزه یک بازار موسمی یعنی اکسپو و یک بازار دائمی عرضه آثار هنری یعنی نگارخانه‌ها وجود دارند و در همه کشورها این وضعیت تعریف شده است.

معاون وزیر ارشاد ادامه داد: عرضه‌کنندگان آثار هنری با انباشت کالا مواجه هستند و اینجا یک آسیب دیده می‌شود، یعنی به طور معمول متقاضی برای آثار هنری وجود ندارد، در حالی که در کشورهای پیشرفته خرید کالای هنری در سبد مصرف خانگی دیده می‌شود. اما در جامعه ما خرید کالای هنری که مصرفی نیست و سرمایه‌ای است، انجام نمی‌شود.

ایمانی خوشخو گفت: کالای هنری باید به عنوان کالای ضروری دیده شود نه لوکس و تجملی. اثر هنری کالایی سرمایه‌ای است که بر ارزش آن روز به روز افزوده می‌شود. اما حتی برای سرمایه گذاری هم متقاضیان وارد این عرصه نمی‌شوند و ضروری است برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید به صورت خودجوش به سمت خرید آثار هنری سوق داده شوند افزود: در اکسپو چند سال قبل شاهد بودیم که چند وزارتخانه و سازمان با اصرار و برخلاف میل به خرید آثار روی آوردند، اما در نیمه راه برگشتند. بنابراین باید خرید آثار هنری در الگوی مصرف خانوار قرار گیرد.

معاون هنری وزیر ارشاد با تأکید بر همفکری در زمینه اقتصاد هنر افزود: بحث اقتصاد هنر را با همفکری و همکاری مدیران، نگارخانه‌داران و هنرمندان می‌توان سامان داد و تشکل تعاونی نگارخانه‌داران می‌تواند نقشی موثر در این زمینه داشته باشد. ما هم سعی می‌کنیم ارتباط هنرمندان و نگارخانه‌داران در حوزه بین‌الملل برای خرید و فروش آثار هنری برقرار شود.

ایمانی با تأکید بر همفکری و تعامل بیشتر بین نگارخانه‌داران و مدیریت هنرهای تجسمی گفت: با تعامل می‌توان مشکلات و موانع را برطرف کرد و آرا و نظرات فعالان نگارخانه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد تا بتوان فضایی مناسب را برای رونق اقتصاد هنرهای تجسمی در داخل و خارج کشور فراهم کرد.