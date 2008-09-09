تحویل فرم های تحول اقتصادی باید با سرعت بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده ظهر امروز در بازدید از ایستگاه جمع آوری اطلاعات خانوار در مصلای بزرگ کرمان گفت: به دلیل ازدحام گسترده مردم باید ایستگاههای دریافت اطلاعات به دو برابر افزایش یابد و یک ایستگاه نیز مخصوص جانبازان ایجاد شود.

وی عنوان کرد: در شهر کرمان 96نفر در 53 ایستگاه فرم های اطلاعات خانوار را جمع آوری می کنند.

دهمرده افزود: تاکنون بیش از 93درصد از مردم استان کرمان در این طرح شرکت کرده اند که با استقبال گسترده مردم در دو روز اخیر این آمار افزایش خواهد یافت.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمان نیز گفت: در شهر کرمان ایستگاهها در مصلای کرمان مستقر است و در شهرستانهای بافت، رودبار، بم، عنبر آباد، قلعه گنج و راور مردم می توانند به بخشداریها و فرمانداریها و در شهرستانهای دیگر به مدارس در نظر گرفته شده مراجعه نمایند.

علیرضا زراعتی گفت: خانواده ها فقط تا آخر وقت امروز می توانند در این زمینه اقدام کنند و عدم ثبت نام نشانه تمایل نداشتن آنها در استفاده از یارانه های دولتی است.