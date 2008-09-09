حضور طولانی مدت نیروهای روسیه در آبخازیا و اوستیای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: نیروهای حافظ صلح روسیه به منظور جلوگیری از تهاجم گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی در این مناطق خواهند ماند.

وی بدون اشاره به تعداد نیروها و زمان ماندن آنها در مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی، از ماندن نیروهای حافظ صلح خود در این منطقه تا زمانی مشخص خبر داد.

لاوروف از امضاء توافقنامه ای با اوستیای جنوبی و آبخازیا درباره ادامه حضور نظامیان خود در این مناطق خبر داد.

بنابه آخرین توافقات به عمل آمده بین روسیه و اتحادیه اروپا، مسکو متعهد شده نیروهای خود را تا یک ماه دیگر از تمامی مناطق گرجستان به استثناء مناطق خودمختار خارج کند.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.