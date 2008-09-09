رستاخیز ساراماگو با نگارش رمان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، این رمان که "سفر فیل" نام دارد ملهم و برگرفته از ماجرای واقعی سفر فیلی هندی در قرن 16 از لییسبون تا وین است و ساراماگو خود این اثر جدیدش را بیشتر یک قصه می داند تا یک رمان ادبی.

نگارش این رمان در حقیقت اعلام ادامه حیات نویسنده کهنسال پرتغالی به شمار می آید. وی از اواخر سال گذشته میلادی تا چندی پیش در ادامه رنجوری و بیماریهای معمول کهولت در بیمارستانهای مختلفی بستری بود و دنیای ادبیات با نگرانی خبرهای مربوط به احوالات او را دنبال می کرد اما آماده شدن این رمان در بطن گیرودار بیماریهای مختلف نویسنده 86 ساله با رفع این نگرانیها نشان داد هنوز باید منتظر کارهای دیگری هم از ساراماگو باشیم.

به گفته ساراماگو سفر کوتاه او در حدود ده سال پیش به اتریش و دیدن اماکن مختلفی نظیر رستورانها و هتلها که همگی نام "فیل" را داشتند سوالی را در ذهن او ایجاد کرده بود. از آنجا که در اتریش فیل وجود ندارد و اغلب این مکانها به نسبت سابقه تاریخی بلندی داشتند ساراماگو کنجکاو شد و با پرسش به جواب سوال خود رسید و فهمید که تمامی این اسامی اشاره به یک فیل واحد در قرن 16 دارند. وی در بازگشت به وطن فرصتی یافت تا ماجرای تاریخی این سفر را پیگیری کند و به پیرنگ اصلی قصه اش برسد و در زمان بستری در بیمارستانها پیش نویسهای رمان را آماده کند.

شخصیتهای رمان ساراماگو بیشتر خیالی اند تا تاریخی اما او سعی کرده در کنار روایت تاریخی خود به سبک و سیاق شخصی پلی برای ارتباط بین این شخصیت اصلی و قصه ای که به تعبیر خودش "نامتجانس" درآمده برقرار کند. هنوز از تاریخ دقیق انتشار این رمان اطلاعاتی منتشر نشده است.