612 زندانی نیازمند حمایت خیرین در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی عرب بعد از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی ستاد دیه زندانیان نیازمند استان افزود: این زندانیان که دارای جرایم غیرعمد هستند برای آزادی نیازمند حمایت و کمک افراد نیکوکار دارند.

وی اظهار داشت: برای این منظورهمه ساله در ماه مبارک رمضان در کشور و استان جشن گلریزان برگزار می‌شود و امسال نیز این جشن در استان برگزار خواهد شد.

به گفته عرب، جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند در گرگان روز دوشنبه هفته آینده ساعت هشت شب در تالار آویشن برگزار می شود.

مدیرعامل ستاد دیه و کمک به زندانیان نیازمند گلستان ادامه داد: خیرین با شرکت در این مراسم و حمایت از زندانیان دل این افراد و خانواده هایشان را شاد کنند.

وی از خیرین علاقمند که نمی توانند در این آیین شرکت کنند خواست تا کمکهای خود را به شماره حساب ‪ ۲۰۹۰۰‬بانک ملی شعبه دارایی گرگان واریز کنند.

