به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، رئیس اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورسبا اشاره به مطلب فوق افزود: مجموع سرمایه‌‌‌‌گذاران حقیقی صندوق سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد 45 نفر و تعداد واحد‌های آن 6596 واحد است.

رضا کیانی گفت : ارزش این صندوق حدود 700 میلیون تومان است و 28 درصد تملک این صندوق را سرمایه‌گذاران حقیقی در اختیار دارند.

وی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را تا روز 13/6/1387 بیش از 137 میلیارد ریال بیان کرد و اظهار داشت : در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز، حافظ و نهایت‌نگر با گذشت 113، 163 و 163 روز از فعالیت خویش با 15610،25937 و 15430 میلیون ریال بیشترین ارزش را در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.