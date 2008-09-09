۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

سیزدهمین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فعالیت خود را آغاز کرد

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت سیزدهمین صندوق سرمایه‌گذاری را با نام صندوق سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، رئیس اداره امور نهاد‌های مالی سازمان بورسبا اشاره به مطلب فوق افزود: مجموع سرمایه‌‌‌‌گذاران حقیقی صندوق سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد 45 نفر و تعداد واحد‌های آن 6596 واحد است.

رضا کیانی گفت : ارزش این صندوق حدود 700 میلیون تومان است و 28 درصد تملک این صندوق را سرمایه‌گذاران حقیقی در اختیار دارند.

وی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را تا روز 13/6/1387 بیش از 137 میلیارد ریال بیان کرد و اظهار داشت : در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز، حافظ و نهایت‌نگر با گذشت 113، 163 و 163 روز از فعالیت خویش با 15610،25937 و 15430 میلیون ریال بیشترین ارزش را در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

