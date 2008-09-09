شرکت توزیع برق فارس برای اصل شهروند مداری دو میلیارد تومان هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اصغر حدادی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران برق شهرستان کازرون فارس با تاکید بر اینکه شهروند مداری در سطح مدیران و مسئولان باید به یک اصل تبدیل شود، افزود: منظور از شهروند مداری تکریم ارباب رجوع و پاسخگو بودن نیست بلکه انجام امور بر اساس رضایت و مصالح مردم و جامعه را شامل می شود.

وی متذکر شد: مدیران برق پیش از آنکه به واسطه بروز مشکل یا اختلالی در ارائه خدمات شهروندان و مشترکان به ادارات آنها مراجعه کنند باید مسئله را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس با تصریح اینکه مدیران باید میان میزان مصرف برق، درآمد کسب شده و هزینه ها تعادل و ارتباط منطقی برقرار کنند، افزود: اگر این تعادل برقرار نشود قادر به ادامه روند ارائه خدمات مطلوب در دراز مدت نخواهیم بود.

در ادامه مراسم از خدمات شاهرخ آزرم تقدیر و مهندس فیاض به عنوان مدیر جدید برق کازرون معرفی شد.