سرمایه گذاران ایرانی را به دیگران ترجیح می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حامد ابوزیدون ظهر امروز در بازدید از نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: با توجه به مشترکات فرهنگی و همسایگی ایران وعراق به دنبال این هستیم که سهم ایران در سازندگی و آبادانی کشور عراق نسبت به سایر کشورهای دیگر بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران ایرانی را نسبت به سرمایه گذاران خارجی دیگر ترجیح می دهیم افزود: ایران، بزرگترین سهم را در سازندگی عراق خواهد داشت.

ابوزیدون گفت: زمینه های بسیار گسترده و بی نهایتی در زمینه سرمایه گذاری در عراق وجود دارد و با توجه به تصویب قانون جدید سرمایه گذاری در عراق، حقوق سرمایه گذاران در این کشور تضمین خواهد شد.

مراحل ورود کالا از ایران به عراق طولانی شده است

وی ادامه داد: مراحل ورود کالا از ایران به عراق در مرز جمهوری اسلامی ایران طولانی شده و این امر باعث خواهد شد بسیاری از کالاهای ایرانی که به عراق وارد می شوند به کالاهای بی استفاده مبدل شوند .

مدیر اتاق بازرگانی استان دیوانیه عراق توریست مذهبی و وجود نفت را از پتانسیل های کشور عراق ذکر کرد.

وی در پایان گفت: دولت عراق از تجار ایرانی مالیاتهای بسیار کمی می گیرد و کالاهای ایرانی به مقدار زیاد وارد عراق می شوند.