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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

توفان کاترینا در جشنواره سینما حقیقت

توفان کاترینا در جشنواره سینما حقیقت

مستند بلند "مشکل آب" برنده دو جایزه بزرگ از جشنواره‌های ساندنس و فول فریم آمریکا در بخش ویژه مستند بحران دومین جشنواره سینما حقیقت به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد مستند "مشکل آب" محصول 2008 آمریکا به کارگردانی تیا لسین و کارل دیل درباره توفان مهیب کاترینا است که سال 2006 بخش عظیم آمریکا را درنوردید و کل ایالت نیو اورلئان را فلج کرد. این فیلم از دو جشنواره ساندنس و فول فریم جایزه برده است.

در بخش ویژه مستند بحران سینما حقیقت که با همکاری و مشارکت سازمان پدافند غیرعامل کشور برپا می‌شود، فیلم‌های مستند با موضوع کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی و جنگ و افزایش پایداری ملی و آموزش عمومی و تداوم فعالیت‌های جامعه به نمایش درمی‌آید.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه در سینما فلسطین و سینما قیام شهر تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 746946

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