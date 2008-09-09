توفان کاترینا در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد مستند "مشکل آب" محصول 2008 آمریکا به کارگردانی تیا لسین و کارل دیل درباره توفان مهیب کاترینا است که سال 2006 بخش عظیم آمریکا را درنوردید و کل ایالت نیو اورلئان را فلج کرد. این فیلم از دو جشنواره ساندنس و فول فریم جایزه برده است.
در بخش ویژه مستند بحران سینما حقیقت که با همکاری و مشارکت سازمان پدافند غیرعامل کشور برپا میشود، فیلمهای مستند با موضوع کاهش آسیبهای ناشی از بلایای طبیعی و جنگ و افزایش پایداری ملی و آموزش عمومی و تداوم فعالیتهای جامعه به نمایش درمیآید.
دومین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه در سینما فلسطین و سینما قیام شهر تهران برگزار میشود.
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