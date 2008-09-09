تکلیف مشرف به زودی روشن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز چاپ پاکستان، "آصف علی زرداری" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: من شخصا با هیچ کس دشمن نیستم.

زرداری سپس با تشکر از "حامد کرزای" به دلیل شرکت در مراسم سوگند وی گفت: پاکستان نه تنها علاقمند به همکاری با افغانستان است بلکه ما علاقمند به همکاری با تمام کشورهای همسایه در منطقه هستیم.

رئیس جمهور افغانستان نیز با اشاره به چالشهای متعددی که پاکستان در ماههای گذشته با آن مواجه بوده بر ادامه روند دموکراسی در این کشور تاکید کرد.

زرداری در ادامه بر تداوم روند مبارزه با تروریسم در کشورش تاکید کرده و خود را یکی از قربانیان تروریسم توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه رایزنیها برای حل بحران کشمیر ادامه دارد گفت : بزودی مردم خبرهای خوبی درباره کشمیر خواهند شنید.

رئیس جمهور جدید پاکستان در ادامه اعلام کرد که اولین سفر خارجی او در مقام رئیس جمهور به کشور چین خواهد بود.

این کنفرانس خبری پس از اتمام مراسم سوگند آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان انجام شد.

حامد کرزای پس از پایان سفر خود به پاکستان عازم امارت متحده عربی شد.