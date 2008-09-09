تاکید حماس بر آزادی تمام اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل رضوان تصریح کرد که درخواست های این جنبش برای تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی درخواست هایی مقدس و کمترین حدی است که می توان از آن سخن گفت.

وی در عین حال گفت که نمی توان از هر فهرست [پیشنهادی] ارائه شده از طرف اشغالگر اسرائیلی سخن گفت.

رضوان خاطرنشان کرد: جنبش حماس قضیه اسیران فلسطینی و آزادی آنها و نیز درخواست های مبارزان فلسطینی برای تبادل اسرا با گلعاد شالیت را مقدس می داند به طوری که نمی توان از این درخواست ها چشم پوشی یا بر سر آنها سازش کرد.

وی در عین حال تاکید کرد: اشغالگر اسرائیلی باید این نکته را درک کند که گلعاد شالیت تا زمانی که به درخواست های حماس برای تبادل اسرا پاسخ مثبت ندهد؛ هرگز نور را نخواهد دید.

لازم به ذکراست اظهارات رضوان پس از آن ایراد شد که روزنامه صهیونیستی هاآرتص در شماره امروز خود نوشت: کمیته وزارتی ویژه رسیدگی به پرونده تبادل اسرا فهرستی از 450 اسیر فلسطینی را تهیه کرده است.

به نوشته این روزنامه، این نخستین بار است که رژیم صهیونیستی چنین فهرستی را تهیه می کند و به فهرست حماس در این زمینه پاسخ نمی دهد.