انتشار کتاب و لوح فشرده آثار "شهر آینده را نقاشی کنیم"

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نفیسی برگزارکننده جشنواره و مدیر شرکت شهر صنعتی کاوه گفت: با توجه به محتوای تحقیقی این جشنواره فرهنگی هنری تمام آثار برتر آن به صورت یک کتاب و لوح فشرده درآمده و برای تمام مسئولان، کارشناسان و شهرداران سراسر دنیا فرستاده می‌شود.

فراخوان این جشنواره فرهنگی هنری از ابتدای اردیبهشت‌ماه منتشر شده و کودکان سراسر دنیا می‌توانند تا پایان شهریورماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بفرستند. علاقمندان به شرکت در بخش داوری آثار به تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان شانزدهم شرقی، پلاک 15 مراجعه کنند.

وبسایت جشنواره شهر آینده را نقاشی کنیم به نشانی www.kavehfestival.com و همچنین شماره تلفن 88519756 برای ارائه اطلاعات بیشتر در اختیار علاقمندان قرار دارد.