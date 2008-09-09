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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

صنعتی کردن محصولات کشاورزی باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی بر فرایند تبدیل صنعتی محصولات کشاورزی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در مراسم تجلیل از قهرمانان تولید در بخش کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: بحران کم آبی چالش مهم جهان امروز است و به دلیل اینکه ایران در کمربند خشکسالی دنیا قرار دارد از این موضوع جدا نیست.

محمدی زاده بر فرایند تبدیل صنعتی محصولات در استان تاکید کرد و اظهار داشت: صنایع تبدیلی و ارزش افزوده ناشی از آن باید در استان ایجاد شود تا زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کند و بتوان از ارزش افزوده آن بهره مند شد.

وی ادامه داد: کشاورزان باید صنعت غذا را برای ایجاد امنیت غذایی در دستور کار خود قرار دهند.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: استان خراسان به دلیل اقلیم سازگار و فضای مناسب در بخشهای مختلف از نعمات فراوانی برخوردار است و بی شک خواهد توانست نیمی از نیاز محصولات غذایی کشور را تامین کند.

محمدی زاده بر نقش رسانه های گروهی در این زمینه تاکید کرد و افزود: ضروری است تا رسانه های گروهی علت توفیق کشاورزان نمونه را به جامعه و سایر کشاورزان منعکس کنند و به انتقال تجربیات و نهادینه کردن آنان بپردازند.

استاندار خراسان رضوی از فعالان و تلاشگران عرصه کشاورزی خواست تا تحقیقات و تجربیات خود را به تمامی کشاورزان آموزش دهند.

کد مطلب 746956

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