رفع تهدیدهای امنیتی منطقه نیازمند همکاری ایران و پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در دیدار شفقت سعید سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران با وی بر گسترش همکاریهای دو کشور در منطقه تاکید کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دراین دیدار حل معضلاتی که در افغانستان مردم این کشور با آن مواجه اند و تهدیدهای امنیتی در منطقه را نیازمند همکاری صمیمانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بیان کرد و افزود: اکثریت قاطع در افغانستان از ادامه اشغال این کشور ناراضی اند و ایران و پاکستان می توانند با توجه به اهمیتی که در منطقه دارند با رایزنی با یکدیگر در حل مسائل این کشور بهترین کمک باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور افغانستان با ثبات در منطقه را به نفع ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری در زمینه ایجاد امنیت و ثبات با کشورهای منطقه است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به روند مذاکرات پیرامون خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند تاکید کرد : با توجه به اینکه اجرایی شدن این پروژه به سود کشورهای منطقه خواهد بود انتظار می رود طرفین جدیت بیشتری در نهایی شدن توافق از خود نشان دهند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات اخیر در کشور پاکستان اظهار امیدواری کرد این تحولات موجب ثبات کامل سیاسی در این کشور شود.

شفقت حسین سفیر پاکستان در تهران در این دیدار توسعه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به نفع منطقه عنوان کرد و گفت: ایران و پاکستان می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صلح در منطقه ایفا کنند.