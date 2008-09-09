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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از چین /

حردانی مدال برنز گرفت / سومین مدال برای کاروان ایران

حردانی مدال برنز گرفت / سومین مدال برای کاروان ایران

جواد حردانی پرتابگر نیزه کشورمان عصر امروز موفق شد به مدال برنز رقابت‌های پارالمپیک پکن دست یابد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، حردانی در کلاس اف 38 با پرتاب 47 متر و 65 سانتیمتر به مدال برنز رقابت‌های پرتاب نیزه پارالمپیک دست پیدا کرد.

برپایه این گزارش، شیا دونگ از چین در کلاس اف 37 با پرتابی به میزان 57 متر و 81 سانتیمتر به مدال طلا رسید و هموطن او ژانگ ژولونگ در کلاس اف 37 با 50 متر و 24 سانتیمتر مدال نقره گرفت.

فاطمه منتظری دیگر دوومیدانی کار کشورمان بود که در کلاس اف 58 در ماده پرتاب وزنه شرکت کرد اما به هیچ عنوانی دست نیافت.

قبل از این نیز علی محمد یاری در پرتاب دیسک و سعید رحمتی در جودو به مدال نقره دست یافته بودند و این سومین مدال کاروان ورزشی ایران در این دوره از مسابقات بود.

کد مطلب 746964

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