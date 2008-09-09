اشغالگران واقعیت های عراق را بپذیرند/ سازمان ملل عراق را از فصل هفتم منشور خارج کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اطلاعات واخبار وزارت امورخارجه ، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در عراق با منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون تحولات عراق و آخرین رخدادهای آن بحث و تبادل نظر کرد.

متکی با اشاره به نقش سازمان ملل اظهار داشت: ما ازفعال شدن نقش سازمان ملل درعراق استقبال می کنیم و امیدواریم به تدریج سازمان ملل در حمایت از حاکمیت، امنیت عراق بتواند نقش کارآمدتری داشته باشد.

وزیرامورخارجه کشورمان با تبیین پیشنهادات جمهوری اسلامی در اجلاس استانبول خاطرنشان کرد: بسیاری از توصیه های جمهوری اسلامی ایران در قالب پیشنهادات 14 ماده ای جمهوری اسلامی ایران در اجلاس استانبول در مراحل بعدی در عرصه عراق و یا توسط کشورهای منطقه اجرا و یا در حال اجرا شدن است .

وی ادامه داد : ما در اجلاس کویت از گامهای کشورهای همسایه در اعزام سفیرانشان به عراق استقبال کرده و تمامی اینگونه رویکردها را در خدمت منافع مردم قلمداد می کنیم و جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی که به دولت منتخب و مردم عراق مساعدت کند استقبال خواهد کرد.

متکی با تبیین سیاست های آمریکا درعراق تصریح کرد: ما امیدواریم آمریکایی ها بتدریج واقعیت های عراق را بپذیرند و توصیه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام به مردم عراق و اراده آنها را محقق سازند و قبل از اینکه دولت جدید آمریکا مجبور گردد این واقعیت ها را عینیت بخشد، دولتمردان فعلی آن را عملی سازند.

وزیرامورخارجه کشورمان در خصوص نقش سازمان ملل اظهار داشت: سازمان ملل در قبال تحولات عراق می بایست در مسئولیت های خویش نقش واقعی خود را ایفا نماید و این سازمان در اجرایی ساختن خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل ، نباید بی تفاوت و منفعل باشد.

متکی در خصوص ضرورت ایفای مسئولانه وظایف سازمان ملل درعراق، افغانستان گفت: سازمان ملل در خصوص رخدادهای عراق و افغانستان نباید صرفا نقش نظاره گر را ایفا نماید، ما متاسفانه شاهد هستیم پس از گذشت چندین سال از بحران افغانستان و عراق، روند بحران در افغانستان فزاینده تر شده و ناامنی در عراق ادامه دارد.

متکی با اشاره به حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوام گرفتن موسسات عراقی گفت: ما از ابتدا از استقرار پروسه سیاسی و دولت سازی درعراق حمایت همه جانبه داشته و داریم و به نظر ما روند ارتقای توانایی های امنیتی دولت عراق برای بدست گیری امور امنیتی نشانگر آن است که استمرار حضور نیروهای خارجی موجب ناامنی و باعث تشدید آن می شود.

میستورا نیز در این دیدار با ارزیابی آخرین رخدادهای جاری اظهار داشت: ما همواره از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت ازدولت و مردم عراق ، قدردانی می نماییم. سازمان ملل رخدادهای عراق را دنبال کرده وامیدوار است نقش خویش را در تحولات عراق فعال تر نماید.

نماینده سازمان ملل در عراق با اشاره به نقش کشورهای منطقه و همسایگان عراق اظهار داشت: همسایگان در حمایت از امنیت و ثبات عراق و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق نقش مهمی داشته و دارند.

نماینده سازمان ملل با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور عراق به تهران اظهار داشت: سفر آتی رئیس جمهوری عراق به تهران در ارتباط با تحولات آینده عراق و منطقه بسیار مهم است.

میستورا در خصوص مسائل کرکوک، واگذاری امور امنیتی به نیروهای عراق، انتخابات آتی پارلمانی عراق ارزیابی خویش را ارائه کرد.