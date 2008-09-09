امسال دو ایستگاه جدید آتش نشانی در ارومیه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان بعد از ظهر امروز در جریان بازدید اعضای شورای فنی استان از روند احداث مرکز آتش نشانی جدید در ارومیه ضمن اعلام این مطلب افزود: در این شهرستان به 12مرکز آتش نشانی نیاز داریم که هم اکنون پنج مرکز فعال و دو مرکز دیگر نیز در حال اتمام بوده و دهه فجر امسال افتتاح می شوند.

وی توجه به توسعه فضاهای ایمنی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: مجهز کردن ایستگاههای آتش نشانی به روز رسانی تجهزات و ماشین آلات پیشرفته در بخش ارائه خدمات ایمنی در کنار توسعه فضاهای ایمنی امسال در دستور کار این نهاد قرار دارد.

ایستگاه آتش نشانی جدید ارومیه در زمینی به مساحت یک هزار و 770 مترمربع در حال اجراست و هم اکنون 60درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اعتبار اختصاص یافته برای ایستگاههای آتش نشانی آماده بهره برداری در دهه فجر امسال هشت میلیارد ریال است.