"تغییر" شعار جنجالی سیاهپوست/ عبور مک کین از بوش با ایده اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در سخنانی شدیداللحن علیه مک کین و پیلین در میان هواداران خود در میشیگان گفت: آنچه مک کین و پیلین درباره تغییر می گویند با سوابق آنها منافات دارد و دروغی شرم آور است.

وی ادامه داد: این روزها، مک کین و پیلین از تغییر در سیاست آمریکا سخن می گویند، من از شما می خواهم از خود بپرسید که چرا آنها به این شعار روی آورده اند و چگونه می توانند شعار کس دیگری را به عنوان شعار خود مطرح کنند.

وی ادامه داد: جمهوریخواهان در حالی این حرف های توخالی را می زنند که فهمیده اند گفتگو درباره تغییر برای پیروزی در انتخابات تاثیرگذاراست و قسمتی از موفقیت رقیب آنها ناشی از همین شعار بوده است.

اوباما مبتکر شعار تغییر و مک کین در جستجوی فرار از متهم شدن به دنباله روی از بوش

بنا بر نتایج آخرین نظرسنجی ها چهارپنجم آمریکایی ها با ابراز انزجار از سیاست های جرج بوش، رئیس جمهور کنونی آمریکا خواستار تغیر سیاست های داخلی و خارجی این کشور هستند.

بنابه نظرسنجی روزنامه یواس ای تودی و موسسه گالوپ، مک کین با نسبت 50 به 46 از اوباما پیشی گرفته است و این پیشرفت می تواند نشاندهنده تاثیرگذار بودن شعارهای جدیدی باشد که وی درهفته اخیر مطرح کرده است.

طبق این نظرسنجی، 29 درصد افراد مورد نظرسنجی انتخاب پیلین را دارای تاثیر حتمی مثبت بر انتخاب مک کین و 21 درصد این تاثیر را منفی ارزیابی کرده اند.

در شرایطی که اوباما از همان ابتدای انتخابات شعار تغییر و عدم دنباله روی از سیاست های بوش را مطرح کرد، مک کین خواهان ادامه سیاست های کنونی کاخ سفید بود که در نهایت وی هم برای از دست ندادن رای مردم آمریکا به شعار تغییر روی آورد.