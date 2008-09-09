عملیات مرمت بقعه قیدار نبی(ع) به زودی به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در زنجان افزود: مرمت قسمت شرقی سقف بقعه قیدار نبی باقیمانده است که با آجر فرش کردن این قسمت مرمت این بنای تاریخی امسال با یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: دور تا دور این مقبره حجرات فراوانی قرار دارد که حوزه علمیه آن زمان این بقعه را برای اجتماع طلاب و روحانیون تاسیس کرده است که طی سالیان متمادی تخریب شده است.

فرخی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه عملیات مرمتی برای این بقعه تاریخی صورت نگرفته است، افزود: عملیات مرمتی این بقعه از سال گذشته با یک میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

بقعه حضرت قیدار نبی(ع) در قسمت غربی شهر خدابنده واقع شده است.

بازسازی این بنا در سال 719 هجری قمری بنا به دستور بلغان خاتون، همسر غازان خان مغول صورت پذیرفت.

در حال حاضر این بقعه یکی از آثار تاریخی ملی تضمین شده است و همه روزه به خصوص شبهای جمعه زوار فراوانی از اطراف جهت زیارت و نذر و نیاز در این مکان جمع می شوند.