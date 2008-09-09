آزمون پروانه اشتغال معماران تجربی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، مهدی موذن با بیان اینکه این آزمون برای تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار دایمی معماران تجربی برگزار می‌شود، گفت: پس از برگزاری آزمون و طی دوره‌های آموزشی، از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال به کار دایمی صادر خواهد شد و چنانچه معماران تجربی از شرکت در آزمون تعیین صلاحیت خودداری کنند در چارچوب بخشنامه‌های صادره، وزارت مسکن و شهرسازی از ادامه فعالیت‌ آنها در پروژه‌های ساختمانی جلوگیری خواهد کرد.

مهدی موذن با اشاره به اهداف برگزاری چنین آزمونی گفت: آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی با هدف ساماندهی معماران تجربی و بهینه سازی و ارتقا کیفیت ساختمان‌سازی در کشور به اجرا در می‌آید.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مفاد ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا نسبت به تعیین صلاحیت معماران تجربی و صدور پروانه اشتغال برای آنها اقدام نماید؛ لذا در این راستا برگزاری سومین دوره آزمون مذکور در استان تهران به کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران محول شده است.

وی اظهار داشت: وزارت مسکن و شهرسازی و کانون کاردانهای فنی ساختمان از تمامی معماران تجربی دعوت بعمل می‌آورند تا برای اخذ پروانه اشتغال به کار اقدام کنند.

موذن خاطر نشان کرد: این آزمون کشوری بوده و در روز جمعه مورخ 6/10/87 معماران تجربی که ثبت نام کرده باشند در کلیه استانهای کشور بصورت یکپارچه در آزمون مذکور شرکت خواهند نمود.

رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه معماران تجربی حداکثر تا تاریخ 25/8/87 فرصت دارند تا با اخذ دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام نمایند، یادآور شد معماران تجربی می‌توانند جهت اخذ دفترچه راهنما در تهران به آدرس ضلع شمالغربی پل سید خندان نبش خیابان شقاقی ساختمان 1000، بلوک 2، واحد 6 مراجعه نمایند و در سایر استانها به دفتر کانون کاردانهای فنی ساختمان استان مراجعه کنند.