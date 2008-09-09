قطبی: آرزوی داشتن چنین مجموعه ورزشی را داشتم/ انصاریفرد: تمام امکانات ما در اختیار پرسپولیس است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که بعدازظهر امروز با حضور محمد حسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن، حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه و افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شد، قرارداد اجاره مجموعه ورزشی راه آهن به باشگاه پرسپولیس به مدت یکسال و مبلغ 150میلیون تومان به امضا رسید.

حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در این مراسم با تشکر از محمد حسن انصاریفرد گفت: ایشان به عنوان یکی از پیشکسوتان بزرگ باشگاه پرسپولیس درخواست ما را پذیرفتند و موافقت کردند که تمرینات تیم فوتبال ما از این پس در ورزشگاه اختصاصی راه آهن برگزار شود.

وی در مورد عقد این قرارداد گفت: همه قراردادهای ما با نظر مثبت و هماهنگی کامل با آقای مصطفوی امضا می شود و در مورد این قرارداد نیز ایشان در جریان تمام مفاد آن هستند و با هماهنگی کامل قرارداد امضا شده است.

افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: زمانی که برای نخستین بار به باشگاه راه آهن آمدم با خودم گفتم یعنی می شود پرسپولیس برای تمریناتش چنین مجموعه کاملی را در اختیار داشته باشد؟ حالا از آقای انصاریفرد تشکر می کنم که موافقت کردند از این پس تمرینات ما در این ورزشگاه برگزار شود.

قطبی ادامه داد: امکانات ورزشگاه راه آهن بسیار مناسب است و امیدوارم بتوانیم با استفاده از این امکانات تیم مان را برای قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده کنیم.

محمد حسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن نی در این مراسم گفت: از زمانی که به عنوان مدیرعامل باشگاه راه آهن انتخاب شدم تلاش کردیم بهترین امکانات را در این باشگاه فراهم کنیم که خدا را شکر در این مدت کوتاه توانستیم امکانات را دو برابر کنیم. استخر را بازسازی کردیم و کمپ اختصاصی باشگاه را نیز به شرایط ایده ال رساندیم.ضمن اینکه مجموعه بدنسازی را هم به امکانات روز مجهز کرده ایم.

انصاریفرد ادامه داد: پرسپولیس چه قبل از حضور بنده به عنوان مدیرعامل ، چه در زمان حضور من و چه حالا همواره مشکل زمین تمرین داشته و خوشحالم که مجموعه راه آهن توانست این مشکل را حل کند و بهترین امکانات را در اختیار پرسپولیس قرار دهد.

مدیرعامل باشگاه راه آهن در پاسخ به این سوال که اگر مدیرعامل پرسپولیس حبیب کاشانی بود بازهم این ورزشگاه را در اختیار پرسپولیس قرار می دادید گفت: برای من فرقی نمی کند که چه کسی مدیرعامل باشد. مهم پرسپولیس است که دارای امکانات کامل باشد که خوشبختانه این اتفاق روی داده است.

وی ادامه داد: تمام تلاشمان در این مدت این بوده است که برای ورزشگاه بهترین امکانات را تاسیس و راه اندازی کنیم که شکر خدا تا به حال در راه رسیدن به این هدف موفق بوده ایم و گام های بلنید برداشته ایم.

براساس قراردادی که بین مسئولان باشگاه پرسپولیس و راه آهن منعقد شد، قرار است تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه راه آهن پیگیری شود.