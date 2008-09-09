فرهنگ ساخت و ساز باید در کشور اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مسکن استان کرمانشاه خواستار برگزاری جشنواره سازندگان برتر در امر ساخت و ساز با هدف ترویج اصول سازه صحیح و توجه به معماری و طراحی زیبا شد و اظهار داشت: سازمان مسکن و شهرسازی استان باید نسبت به برگزاری جشنواره سازندگان برتر در ساخت و سازها در دهه فجر امسال اقدام و تلاش نماید تا در این جشنواره بهترین سازنده و طراح با رعایت اصول معماری معرفی شود.

وی نظام تشویق و تنبیه را در مسائل ساخت و سازها بسیار با اهمیت عنوان و تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری کرمانشاه باید با انجام این سیستم تمام عوامل اجرایی ساخت و ساز را به اجرای درست و صحیح سازه سوق دهند و مانع هر گونه بی توجهی در این موضوع شوند.

غفوری با طرح این سئوال که آیا سیستمی در سازمان نظام مهندسی وجود دارد که مهندسین فعال و برتر معرفی و در مقابل کسانی که فعالیت مناسبی ندارند، مورد تنبیه قرار گیرند، گفت: ضرورت دارد مهندسین ناظر و عوامل اجرایی ساخت و سازها که دارای وجدان کاری و تعصب خاصی نسبت به اجرای درست کار هستند، تشویق شوند و در مقابل افرادیکه در جهت اجرای صحیح کارها دغدغه ویژه ای ندارند مورد تنبیه قرار گیرند وحتی باید از طریق رسانه ها افراد برتر و ضعیف در این بخش به مردم معرفی شوند.

وی افزود : زمانیکه لسیت اسامی متخلفین در ساخت و ساز در رسانه ها اعلام شود، تمامی مهندسین و ناظرین در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها نهایت تلاش و کوشش خود را به کار خواهند گرفت.

غفوری ادامه داد: مسکن و شهرسازی باید به سرعت ملاکهای خود را برای برگزاری جشنواره ساخت و سازها و حضور سازندگان اعلام نماید.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا علاوه بر توسعه ساخت و سازها، اصلاح فرهنگ، الگوسازی و ارتقاء کیفیت ساخت و سازها نیز به درستی رعایت شود.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سیاستهای اصلی این سازمان در ساخت و سازها را ایجاد زیرساختها و زمینه های تولید صنعتی ساختمان، استفاده از روشهای اصلاح ساخت و ساز، حمایت از سیاستهای مدیریت شهرسازی و نظارت عالیه بر ساخت و سازها عنوان کرد.

سعید مرادی برنامه های تامین موضوع دستور المل بند د تبصره شش قانون برنامه بودجه سال 1386 را احداث و عرضه مسکن اجاره ای در قالب طرح مسکن مهر، احداث مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین، احداث مسکن در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، تولید صنعتی ساختمان و فن آوری نوین، تولید مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی بیان کرد.

در ادامه این جلسه برخی از کارشناسان به تشریح برنامه های خود در جهت ارتقا سطح کیفی معماری و زیباسازی بناها پرداختند.