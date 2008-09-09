وزارت گردشگری و صنایع دستی تشکیل شود

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه طرح دو فوریتی مبنی بر قرار گرفتن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه وزارت ارشاد در حال حاضر 50-60 امضا دارد، اظهار داشت: برخی نمایندگان با تاثیر از شرایط سیاسی اخیر در خصوص اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این طرح را دنبال می کند.
وی افزود: نمایندگان به این نتیجه رسیدند ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چندان در مقابل مجلس پاسخگو نیست و باید در مجموعه ای قرار گیرد که نمایندگان بتوانند اعمال نظر کنند و نظارت موثر را داشته باشند.
میرتاج الدینی گفت: اگر بنابراین است که پاسخگویی این سازمان در برابر مجلس بیشتر شود چرا تصمیم گرفته شود که این سازمان زیر نظر یک وزارتخانه برده شود ، بلکه نمایندگان می توانند یک وزارتخانه مستقل ایجاد کنند در این صورت هم وزیر مربوطه پاسخگو خواهد بود.
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