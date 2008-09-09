وزارت گردشگری و صنایع دستی تشکیل شود

عضو هیئت رئیسه مجلس طرح دو فوریتی مربوط به انحلال و ادغام سازمان گردشگری و میراث فرهنگی را ناشی از عدم پاسخگویی رئیس این سازمان به مجلس و متاثر از فضای سیاسی ارزیابی و پیشنهاد کرد که به جای ادغام ، موضوع تشکیل وزارت گردشگری و صنایع دستی پیگیری شود .