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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

میرتاج الدینی در گفتگو با مهر:

وزارت گردشگری و صنایع دستی تشکیل شود

وزارت گردشگری و صنایع دستی تشکیل شود

عضو هیئت رئیسه مجلس طرح دو فوریتی مربوط به انحلال و ادغام سازمان گردشگری و میراث فرهنگی را ناشی از عدم پاسخگویی رئیس این سازمان به مجلس و متاثر از فضای سیاسی ارزیابی و پیشنهاد کرد که به جای ادغام ، موضوع تشکیل وزارت گردشگری و صنایع دستی پیگیری شود .

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه طرح دو فوریتی مبنی بر قرار گرفتن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه وزارت ارشاد در حال حاضر 50-60 امضا دارد، اظهار داشت: برخی نمایندگان با تاثیر از شرایط سیاسی اخیر در خصوص اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این طرح را دنبال می کند.

وی افزود: نمایندگان به این نتیجه رسیدند ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چندان در مقابل مجلس پاسخگو نیست و باید در مجموعه ای قرار گیرد که نمایندگان بتوانند اعمال نظر کنند و نظارت موثر را داشته باشند.

میرتاج الدینی گفت: اگر بنابراین است  که پاسخگویی این سازمان در برابر مجلس بیشتر شود چرا تصمیم گرفته شود که این سازمان زیر نظر یک وزارتخانه برده شود ، بلکه نمایندگان می توانند یک وزارتخانه مستقل ایجاد کنند در این صورت هم وزیر مربوطه پاسخگو خواهد بود.

 

کد مطلب 746993

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