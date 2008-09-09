گردهمائی مسئولان وزارت کشور با دبیران کل احزاب برگزار می شود

محمود عباس زاده مشگینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برگزاری نشست مسئولان وزرات کشور با دبیران کل احزاب اظهار داشت: این نشست با هدف ایجاد فضای صمیمی بین مسئولان وزارت کشور و نمایندگان احزاب برگزار می شود تا دبیران کل از این فرصت استفاده کنند و مشکلات و دیدگاهها خود را با ما در میان گذارند .

وی در پاسخ به این سوال که دستورکار این نشست چه مواردی است، اظهار داشت : این نشست به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می شود و معمولا برای اینگونه نشست ها دستور مشخصی در نظر گرفته نمی شود ،بیشتر صبغه معنوی این مراسم با هدف تعامل هرچه بیشتر احزاب با وزارت کشور مد نظر است .

مدیر کل سیاسی وزارت کشور از حضور علی کردان وزیر کشور و علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر در این برنامه خبر داد .