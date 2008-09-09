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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

ویژگیهای مسکن روستایی در 365 روستای آذربایجان غربی ثبت می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در 365 روستای آذربایجان غربی، مهر ماه امسال اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان که به منظور بررسی وضعیت طرحهای عمران شهری در ارومیه برگزار شد، افزود: این طرح با هدف شناخت واقعیتهای موجود مسکن و روند تحولات آن طی زمان و توسعه شبکه جامع اطلاعاتی مسکن روستایی با ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تخصصی مسکن روستایی از 20 مهرماه به مدت 30 روز در 365 روستای آذربایجان غربی اجرا می شود.

ایوب عزیزی شناخت ویژگیهای عمومی روستا، شناخت و تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی بهسازی شده را از اهداف دیگر این طرح عنوان کرد.

کد مطلب 747003

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