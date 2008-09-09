دستگاه های دولتی موظف به خرید تجهیزات مورد نیاز خود از داخل استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری، ظهر امروز در کمسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: به منظور تقویت بازار چهارمحال و بختیاری، دستگاه ها موظفند هرگونه خدماتی را از جمله خدمات فنی مهندسی، مشاوره ای و کالا های اساسی از داخل استان تامین کنند.

وی افزود: در این راستا بخشنامه ای به ادارات و نهادهای دولتی ارسال شده و چنانچه دستگاه های دولتی وسایل مورد نیاز خود را خارج از استان تامین کنند، برخورد جدی با آنها صورت می گیرد.

صادقی با بیان اینکه سازمان امور اقتصادی و دارایی توسط ذیحسابان خود در ارگانها باید بر دستگاه ها نظارت کند، بیان داشت: تاکنون تخلفی در این باره گزارش نشده است.

وی با اشاره به بخشنامه ارسالی تاکید کرد: تجهیزات مورد نیاز خدمات آی تی و آی سی تی نیز باید در استان تامین شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تقویت بخش خصوصی در این راستا می تواند همه کمبودهای مورد نیاز استان را تامین کند.

صادقی تصریح کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه کالا، نصب برچسب قیمت برکالا، صدور فاکتور، حذف واسطه و واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار به اصناف در تنظیم بازار نقش به سزایی دارد.