20 میلیارد ریال برای توسعه مناطق محروم آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی، بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان که به منظور بررسی وضعیت طرحهای عمران شهری در ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: در صورت تامین این اعتبار از سوی شهرداری بخشی از مشکلات حاشیه‌ ای و نقاط محروم حل می شود .

وی ادامه داد: با برنامه های حمایتی و راهبردی دولت از حوزه مدیریت شهری امروز در تمامی شهرهای استان شاهد ارتقاء کمی و کیفی خدمات زیربنایی و رفاهی ارائه شده به شهروندان هستیم .

وی با بیان اینکه مدیریت شهری از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است، افزود: مدیریت شهری به واسطه وسعت عمل، تنوع خدمات و ارتباط مستقیم با نیاز روزمره شهروندان، نیازمند مدیریت خلاق و پویا است که در دولت نهم نیز برای افزایش کارآمدی این بخش اقدامات مهمی انجام شده است .

وی افزایش میزان کمکهای اعتباری دولتی، اصلاح ساختار نیروی انسانی و چارت سازمانی و تجهیز شهرداریهای استان به ماشین آلات عمرانی و خدماتی را از جمله اقدامات دولت در بهینه سازی مدیریت شهری در استان عنوان کرد .

محمدباقر داریانی در ادامه یکی دیگر از عوامل موثر در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را تعامل نزدیک و سازنده شهرداران با مجموعه مدیران استانی دانست و گفت: توسعه خدمات شهری به مناطق محروم و ساماندهی سکونتگاهای غیر رسمی در شهرها از اولویتهای کاری دولت در بخش مدیریت شهری است که با تعامل موثر مدیران ستادی و اجرایی در استان در حال شکل گیری است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مسائل ایمنی و افزایش امنیت خاطر شهروندان را از دیگر برنامه های دولت عنوان کرد و افزود: توسعه ایستگاههای آتش نشانی، مراکز درمانی به همراه تجهیز و نوسازی ناوگان امدادی استان روند مطلوبی را طی می کند و امسال نیز برای گسترش این مراکز بیش از 20 میلیارد ریال به شهرداری ارومیه کمک شده است .