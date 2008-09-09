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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

بازیکنان آزاد معرفی شدند / کنار گذاشتن چهار تیم از لیگ برتر والیبال

بازیکنان آزاد معرفی شدند / کنار گذاشتن چهار تیم از لیگ برتر والیبال

سازمان لیگ فدراسیون والیبال نقل و انتقال بازیکنان چهار تیم لیگ برتری را آزاد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پگاه ارومیه، هیئت والیبال ارومیه، پردیس متحد قزوین و اتکا تهران به دلیل نداشتن شرایط کافی و همچنین عمل کردن به تعهدات خود در مقابل فدراسیون والیبال امسال از شرکت در رقابت های لیگ برتر محروم هستند.

درهمین راستا سازمان لیگ والیبال امروز به صورت رسمی کناره گیری این چهار تیم را از مسابقات لیگ 87 اعلام و بازیکنان آنها را به عنوان بازیکنان آزاد معرفی کرد تا درصورت تمایل با عقد قرارداد جدیدی به عضویت تیم دیگری درآیند.

امسال تیم فولاد نماینده ارومیه در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور خواهد بود. ضمن اینکه بیم مازندران هم جایگزین اتکا تهران شده است. این درحالیست که تکلیف تیم جایگزین پردیس متحد قزوین تا شنبه هفته آینده مشخص می شود. تیم کیش یکی از گزینه های اصلی در این زمینه است.

کد مطلب 747011

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