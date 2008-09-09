بانکداری اینترنتی بانک ملی در مرداد 47 میلیارد ریال تراکنش داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بیش از 15 میلیارد و 34 میلیون ریال از تراکنشهای مذکور در استان تهران و مابقی در سایر استان ها بوده است.

صرفه جویی در وقت و انرژی و انجام امور بانکی مختلف در منزل یا محل کار- از طریق اینترنت- مهمترین ویژگی سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی است.

سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی (سبا)، امکان استفاده دارندگان حسابهای متمرکز این بانک از خدماتی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های‌ متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت تمامی حسابها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حسابها، انتقال وجه بین حسابهای متمرکز بانک ملی و پرداخت قبوض خدماتی را فراهم می سازد.

همچنین در آینده نزدیک، خدماتی نظیر پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکتها، یاد آوری کنترل موجودی و نام گذاری حسابها از طریق این سیستم ارائه خواهد شد.

مشتریان بانک ملی در صورت تمایل به استفاده از این سرویس و دیگر مزایای سیستم بانکداری اینترنتی این بانک می توانند با مراجعه به گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir نسبت به ثبت نام اقدام و در عین حال ابهامات و سئوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح کنند.

