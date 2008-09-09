نرخ بلیط بازدید از برج میلاد 10 هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: این برج، با پول مردم ساخته شده و نباید به نهادهای دولتی تخفیف بدهیم و اگر قرار است، تخفیفی برای نهادهای عمومی در نظر گرفته شود، فقط شامل مدارس و دانشگاه‌ها باشد.

حمزه شکیب تصریح کرد: معمولا دولت به مردم یارانه می‌دهد و نباید از پول مردم در این برج به دولت یارانه بدهیم.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران به انتظار شورا برای تحویل گزارش تعیین تکلیف شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: ایجاد هر شرکت جدیدی به هر ترتیب باید با مشورت شورا باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز ضمن تکرار تذکرات قبلی خود در مورد بهای بلیت برج، گفت: گردشگران خارجی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.

پروین احمدی نژاد ادامه داد: هزینه‌های نگهداری از این برج از محل هتل، مراکز تجاری و رستوران تامین می‌شود و نیازی نیست از مردم پول بیشتری گرفته شود.

وی تصریح کرد: گفته می ‌شود که هزینه‌های منوی رستوران برج برای هر نفر تا 50 هزار تومان است و قطعا درآمد قابل توجهی برای این مجموعه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

نایب رییس شورای شهر تهران گفت: اگر این برج ملی است و از پول تهرانی‌ها ساخته شده، یعنی شیرازی‌ها برای بازدید از این برج باید دو برابر پول بدهند؟ و اگر این برج ملی است، دولت هم باید کمک مالی می‌کرد.

حسن بیادی خطاب به رییس شورا خواست، تا مهندس دامغانی مدیر پروژه توضیحاتی را که لازم است، ارائه کند.

رییس شورای شهر تهران هم گفت: زمانی، ماهیت اصلی این برج مخابراتی بود و اصلا به برج مخابراتی معروف بود، اما بعد ماهیت آن تغییر کرد و تبدیل به برج تهران و بعد برج میلاد شد.

مسجد جامعی هم در ادامه صحبت‌های چمران، گفت: میلاد پسوند می‌خواهد، می‌توانیم «برج تهران» را پیشنهاد کنیم.

بر اساس لایحه تعیین نرخ بهره‌برداری از فضاهای عمومی مرتبط با برج میلاد که امروز به اتفاق آرا به تصویب رسید، مبلغ دریافتی از بازدیدکنندگان از فضاهای عمومی اعم از گردشگران داخلی و خارجی از ساعت هشت صبح تا 23 در روزهای پنجشنبه‌ها، جمعه‌ها و سایر ایام تعطیل و از ساعت 14 تا 23 در سایر ایام هفته برای ورود به مجموعه برج برای هر نفر هزار تومان است. همچنین بازدیدکنندگان ‌در صورت استفاده از سالن دید، شش هزار تومان و در صورت استفاده از گنبد آسمان 10 هزار تومان باید پرداخت کنند.

همچنین ورودی پارکینگ به ازا ساعت اول، سه هزار تومان و ‌به ازای هر ساعت اضافه در پارکینگ یک‌هزار و 500 تومان و هزینه پارکینگ بیش از سه ساعت، سه هزار تومان در نظر گرفته شد.

بر اساس این لایحه، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت محدود بازدیدکنندگان، بهای بازدید از فضاهای سالن دید و گنبد آسمان برج میلاد در ساعات هشت تا 14 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته (به جز ایام تعطیل) معادل 50 درصد تخفیف خواهد داشت.

شورای شهر تهران تصمیم گرفت که این لایحه، به طور آزمایشی با همین قیمت‌ها تا پایان سال اجرایی شود و در سال 88، در مورد قیمت‌ها و بهای بلیت برای گردشگران خارجی تجدید نظر شود.