آغاز شمارش معکوس برای پرداخت به روز جوایز صادراتی

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر در خصوص پرداخت به روز جوایز صادراتی سال 86 گفت: فرآیند پرداخت جوایز صادراتی سال 86 به روز، پروسه ای دارد که باید طی شود که ممکن است حداکثر دو هفته تا یک ماه به طول انجامد. اما این به معنای عدم آمادگی سازمان توسعه تجارت در پرداخت به روز جوایز صادراتی یا نبود منابع مالی مورد نیاز برای این کار نیست.

معاون وزیر بازرگانی افزود: آخرین مهلت دریافت پرونده های صادرکنندگان برای پرداخت جوایز صادراتی از سوی استانها 30 مردادماه اعلام شده بود که استانها در مدت زمان تعیین شده به پذیرش پرونده ها پرداخته اند.

وی تصریح کرد: پس از جمع آوری اطلاعات، استانها باید اطلاعات دریافتی از صادرکنندگان را به سازمان توسعه تجارت ارسال کرده که متعاقب آن، این سازمان اطلاعات را به سازمان خصوصی سازی ارجاع خواهد داد.

غضنفری گفت: مرحله بعدی ارجاع اطلاعات از سوی سازمان خصوصی سازی به بانک کارگزار(بانک ملت) است که آنها شروع به ارائه سهام می کنند. پس از آن سازمان خصوصی سازی دوباره سهام را به سازمان توسعه تجارت ارجاع داده و این سازمان سهام را به نمایندگان 30 استان ارائه می کند.

وی اظهار داشت: بعد از طی این مراحل که حدودا به 2 هفته زمان احتیاج دارد سهام به روز پرداخت می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: هدف ما تسهیل و تسریع در زمان ارائه جوایز صادراتی به صادرکنندگان است چراکه در گذشته ارائه جوایز صادراتی 2 تا 3 سال بعد از تشکیل پرونده ها صورت می گرفت اما هم اکنون این سهام در کوتاهترین زمان در اختیار صادرکننده قرار می گیرد.

سازمان توسعه تجارت با در اختیار داشتن 5 درصد از سهام فولاد مبارکه به مبلغ 307 میلیارد تومان اقدام به پرداخت جوایز صادراتی به صادرکننگان به صورت سهام این شرکت کرده است.