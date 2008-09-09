ترور نافرجام یک مقام نظامی/ نجات مدیر دفتر العربیه از ترور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی اصوات العراق، این مسئول نظامی بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در خودروی حامل وی، در غرب بغداد زخمی شد. در این حادثه دو نفر از محافظان وی زخمی شدند.



این منبع افزود : افراد ناشناس این بمب را در خودرو سرلشگر حسین معین که در شورای وزیران فعالیت می کرد، کارگذاشته بودند که این بمب به هنگام عبور خودرو از خیابان الکندی در منطقه الحارثیه واقع در غرب بغداد منفجر شد.



به گفته این منبع، مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند تا مداوا شوند.



این منبع از خسارتهای فراوان به خودرو این مقام نظامی عراق خبر داد.



یک منبع اطلاع رسانی در شورای وزیران عراق نیز گفت: معین فرماندهی یگان حفاظت شورای وزیران را به عهده دارد و جراحات وارده به وی خطرناک نیست.



نجات مدیر دفتر العربیه از ترور



به گزارش مهر، خبر دیگر اینکه پلیس عراق از ترور نافرجام مدیر دفتر شبکه العربیه در بغداد خبر داد؛ مردان ناشناس بمبی در خودروی وی جاسازی کرده بودند.



این منبع گفت : جواد الحطاب مدیر دفتر شبکه العربیه امروز هنگامی که مردان ناشناس اقدام به جاسازی بمب در خودروی حامل وی در پارکینگی در منطقه الصالحیه در مرکز بغداد کرده بودند، از ترور نجات یافت.



به گفته این منبع، این بمب پس از آنکه پلیس مکان مورد اشاره را تخلیه کرد و پس از آن تمام راهها را بست و بازرسی را آغاز کرد.

الحطاب در این باره گفت: راننده پس از دیدن وضعیت غیرعادی خودرو و معاینه فنی بخشهایی از خودرو، با یک بمب جاسازی شده روبرو شد که فورا پلیس در جریان قرار گرفت و مکان پیش از انفجار تخلیه شد.

به گفته وی، انفجار این بمب ساعتی خسارتهایی به چند دستگاه خودرو در پارکینگ وارد کرد.

اصوات العراق همچنین از عقب نشینی یک هنگ پیاده نظام از ارتش عراق از شهر کرکوک و دستگیری سه فرد تحت پیگرد در بصره و دو نفر در موصل و وقوع انفجار در استان صلاح الدین عراق خبر داد.