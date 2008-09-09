شهرداری های مناطق با گودبرداری های غیرقانونی برخورد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تقوی جلسه یکصد و بیست و ششم شورای شهر تهران که به شکل علنی برگزار شد، درخصوص گودبرداری ها گفت: طبق دستور شهردار تهران، شهرداران مناطق موظف به شناسایی محلهای گودبرداری شدهاند و با این موارد برخورد میشود.
وی به اقدام شهرداری تهران در پر کردن گودبرداری دو مرکز بسیار بزرگ با خاک اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر یک گودبرداری بسیار بزرگ در منطقه هشت را با میزان قابل توجهی خاک پرکردیم و در همان محل، دادستان ویژه شهرداری همکاری مطلوبی را با ما داشت.
وی افزود: در عین حال هزینههای پر کردن گود با خاک از مالک گرفته میشود.
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