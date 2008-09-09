لغو یکجانبه توافق هسته ای از سوی آمریکا سیاسی کاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در واکنش به خارج کردن توافقنامه هسته ای واشنگتن-مسکو از دستور کار کنگره آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: ما این دیدگاه جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا را اشتباه و سیاسی کاری می دانیم.

این بیانیه در ادامه آورده است: اقدام ایالات متحده درباره توافقنامه هسته ای بین روسیه و آمریکا، ضربه ای به روابط دوجانبه و همکاری های هسته ای صلح آمیز سودمند مابین دو کشور است.

کاخ سفید، روز گذشته، کناره گیری خود را از توافق هسته ای با روسیه اعلام کرد.

این اقدام آمریکا آخرین حرکت کاخ سفید برای بیان ناخرسندی خود از اقدام روسیه علیه گرجستان توصیف شده است.

این توافقنامه که چهار ماه پیش و پس از دو سال گفتگو، بین دو طرف در مسکو به امضا رسید و قرار است همکاری های هسته ای بین آمریکا و روسیه را تسهیل کند، هنوز از سوی کنگره آمریکا به تصویب نرسیده اما مقام هایی دو دولت بوش و متخصین روسیه در آمریکا بر این باروند که در پی اقدام اخیر روسیه در گرجستان امکان اینکه این توافق در کنگره به تصویب برسد غیر ممکن است و آمریکا از آن خارج می شود.