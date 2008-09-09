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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

پنج هزار اثر به جشنواره انسان و ترافیک رسید

پس از اتمام مهلت ارسال آثار بیش از 4890 اثر از 1202 هنرمند به دبیرخانه جشنواره انسان و ترافیک رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره انسان و ترافیک اعلام کرد 490 گرافیست با 1476 اثر، 262 کاریکاتوریست با 1048 اثر و 450 عکاس با 2269 عکس در نخستین دوره این جشنواره شرکت خواهند کرد.

آثار را سیف‌الله صمدیان، عباس کوثری و بهروز مهری در بخش عکس، ابراهیم حقیقی، قباد شیوا و فرشید مثقالی در بخش پوستر و توکا نیستانی، بهرام عظیمی و جواد علیزاده در بخش کاریکاتور داوری می‌کنند و 200 عکس، 40 پوستر و 40 کاریکاتور انتخاب می‌شود.

نخستین جشنواره انسان و ترافیک همزمان با هفته ناجا (15 تا 22 مهر) در شهرک آزمایش و خانه هنرمندان برگزار و در هر بخش به افراد اول تا پنجم این جوایز اهدا می‌شود: تندیس، لوح سپاس و به ترتیب 15، 10، هشت، پنج و سه سکه تمام بهار آزادی.

کد مطلب 747036

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