تقدیر شورای نظارت بر صدا و سیما از "ترانه مادری"

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر در نامه‌ای به سیدعزت‌الله ضرغامی در تقدیر از "ترانه مادری" نوشته است: مجموعه نمایشی "ترانه مادری" که از شبکه سه سیما پخش گردید، مورد ارزیابی مثبت کارشناسان شورای نظارت قرار گرفت.

وی افزوده است: به نظر کارشناسان این شورا، سریال مذکور در مجموع از جهات مختلف فیلمنامه، انتخاب موضوع، محتوا، مسائل فنی، نوع بازیگری و رتیم، از حداقل اشکال و حداکثر محاسن و مزایا برخوردار بوده و به خوبی توانسته است در کنار جذب مخاطب پیام‌های مثبت و قابل تحسینی را به جامعه منعکس نماید.

مظفر ادامه داده است: شورا لازم می‌داند از رویکرد سازمان در تولید سریال‌های فاخر و دست‌اندرکاران تولید سریال مورد نظر به خاطر ارائه کیفیت خوب آن صمیمانه تشکر و قدردانی و برای تولید سریال‌های مشابه و فاخر در آینده، توفیقات روزافزون برای عزیزان از خداوند منان مسئلت نماید.