دیدار سفیر ایران در لبنان با نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رضا شیبانی" پس از دیدار با نبیه بری از هرگونه اظهارنظر درباره نتایج این دیدار خودداری کرد.



از سوی دیگر، نبیه بری پیام تبریکی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان دریافت کرد.



نبیه بری همچنین امروز در منطقه عین التینه، حسین الحسینی رئیس پیشین پارلمان لبنان را به حضور پذیرفت.



در این دیدار، طرفین درباره قانون انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.

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