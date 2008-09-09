محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد که در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان مجلس اساسنامه و مرامنامه فراکسیون به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن شورای مرکزی این فراکسیون 44 عضو دارد .



به گفته وی استان هایی که بیش از 10 نماینده اصولگرا در مجلس دارند، دو نماینده در شورای مرکزی خواهند داشت و استان هایی با کمتر از 10 نماینده اصولگرا ، یک نماینده در این شورا دارند.



محمد رضا باهنر، شهاب الدین صدر، علی اصغر زارعی و فاطمه رهبر و اسدالله بادامچیان نمایندگان استان تهران در شورای مرکزی هستند .