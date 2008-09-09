محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد که در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان مجلس اساسنامه و مرامنامه فراکسیون به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن شورای مرکزی این فراکسیون 44 عضو دارد .
به گفته وی استان هایی که بیش از 10 نماینده اصولگرا در مجلس دارند، دو نماینده در شورای مرکزی خواهند داشت و استان هایی با کمتر از 10 نماینده اصولگرا ، یک نماینده در این شورا دارند.
محمد رضا باهنر، شهاب الدین صدر، علی اصغر زارعی و فاطمه رهبر و اسدالله بادامچیان نمایندگان استان تهران در شورای مرکزی هستند .
میرتاجالدینی در گفتگو با مهر:
رئیس فراکسیون اصولگرایان یکشنبه آینده انتخاب میشود
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خبرداد که هیئت رئیسه و رئیس دایم فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم در جلسه روز یکشنبه هفته آینده شورای مرکزی این فراکسیون اصولگرایان انتخاب خواهند شد.
محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد که در جلسه امروز فراکسیون اصولگرایان مجلس اساسنامه و مرامنامه فراکسیون به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن شورای مرکزی این فراکسیون 44 عضو دارد .
کد مطلب 747049
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