واشنگتن دروغگو است/ ضرورت خروج نظامیان آمریکا از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی رد کشته شدن 90 غیرنظامی افغان از سوی نیروهای آمریکا در یک حمله هوایی در 22 آگوست در روستایی در هرات درغرب افغانستان، خانواده های قربانیان حادثه خواستار شکافتن قبر قربانیان که اکثر آنها زن و کودک بوده اند به منظور اثبات دروغ غرب درباره تعداد کشته ها شده است.

خانواده های قربانیان این کشتار خواستار خروج نیروهای آمریکایی در صورت اثبات نظر خود شده اند.

پنتاگون تعداد کشته های غیرنظامی حمله هوایی خود به روستایی در هرات را پنج تا هفت نفر عنوان کرده بود.

گزارش دیده بان حقوق بشر چهار روز پس از آن منتشر شد که گروه های تحقیق و حقیقت یاب دولت افغان و سازمان ملل اعلام کردند حملات هوایی نیروهای ائتلاف تحت امر آمریکا در تاریخ 22 آگوست (اول شهریور) در روستای عزیز آباد در غرب افغانستان موجب کشتار بیش از 90 نفر از اهالی این روستا که بیشترشان کودک بودند، شده است.