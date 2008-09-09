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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۹:۱۳

توکلی :

سئوال از رئیس جمهور را هنوز امضا نکرده ام

سئوال از رئیس جمهور را هنوز امضا نکرده ام

احمد توکلی با بیان اینکه معتقد است اگر قرار باشد سئوال از رئیس جمهور مطرح شود مسائل مهم دیگری مانند وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، اعلام کرد که سئوال از رئیس جمهور را حق نمایندگان می داند اما طرح سئوال موجود درباره رحیم مشایی را هنوز امضا نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران  در توضیح مصاحبه دیروز خود با خبرگزاری مهر، موضوع امضای طرح سئوال از رئیس جمهور را رد و تاکید کرد : بنده مدتهاست خواهان برکناری آقای مشایی هستم و اولین نامه ای که خصوصی در این باره به آقای احمدی نژاد نوشتم مربوط به سال گذشته است، حالا هم بر عدم صلاحیت وی تاکید می کنم.

وی در این نامه ادامه داد : سئوال از رئیس جمهور را هم تابو نمی دانم و آن را حق نمایندگان محترم می شمارم برای اعمال نظارت ، ولی این سئوال را هنوز امضا نکرده ام و اگر قرار باشد سئوال مطرح شود مسائل مهم دیگری هم مانند وضعیت اقتصادی کشور، وجود دارد.

 

 

کد مطلب 747065

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