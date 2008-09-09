سئوال از رئیس جمهور را هنوز امضا نکرده ام

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در توضیح مصاحبه دیروز خود با خبرگزاری مهر، موضوع امضای طرح سئوال از رئیس جمهور را رد و تاکید کرد : بنده مدتهاست خواهان برکناری آقای مشایی هستم و اولین نامه ای که خصوصی در این باره به آقای احمدی نژاد نوشتم مربوط به سال گذشته است، حالا هم بر عدم صلاحیت وی تاکید می کنم.

وی در این نامه ادامه داد : سئوال از رئیس جمهور را هم تابو نمی دانم و آن را حق نمایندگان محترم می شمارم برای اعمال نظارت ، ولی این سئوال را هنوز امضا نکرده ام و اگر قرار باشد سئوال مطرح شود مسائل مهم دیگری هم مانند وضعیت اقتصادی کشور، وجود دارد.