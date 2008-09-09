جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برگزار شد / بررسی دلایل ناکامی تیم های پایه

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فنی امروز، ابتدا داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد مربیان قبلی تیمهای پایه صحبت و از زحمات آنها تقدیر کرد. موضوع اصلی جلسه در خصوص کارآیی ضعیف تیمهای پایه پرسپولیس طی سالهای گذشته بود که اعضا در این مورد به بحث و گفتگو پرداختند.

همچنین مقرر شد صحبت‎ها و پیشنهادات اعضای کمیته و مربیان در یک کنفرانس مطبوعاتی از طریق سخنگوی کمیته فنی اعلام شود. پیشنهاد بعدی جلسه در مورد انتخاب کمک مربی و استفاده از پیشکسوتان پرسپولیس در کلاسهای پیشرفته و معتبر بود.

حسن زاده، عابدیان، برمک و بیداریان بعنوان مربیان منتخب کمیته فنی معرفی شدند که این مربیان جهت آموزش دور جدید تمرینات بازیکنان تیمهای پایه پرسپولیس اعلام آمادگی کردند.