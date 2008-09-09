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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۲۹

جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برگزار شد / بررسی دلایل ناکامی تیم های پایه

جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برگزار شد / بررسی دلایل ناکامی تیم های پایه

جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با حضور کلیه اعضا بعدازظهر امروز در محل باشگاه برگزار شد و اعضا دلایل نتایج ضعیف و ناکامی تیم های فوتبال پایه این باشگاه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فنی امروز، ابتدا داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد مربیان قبلی تیمهای پایه صحبت و از زحمات آنها تقدیر کرد. موضوع اصلی جلسه در خصوص کارآیی ضعیف تیمهای پایه پرسپولیس طی سالهای گذشته بود که اعضا در این مورد به بحث و گفتگو پرداختند.

همچنین مقرر شد صحبت‎ها و پیشنهادات اعضای کمیته و مربیان در یک کنفرانس مطبوعاتی از طریق سخنگوی کمیته فنی اعلام شود. پیشنهاد بعدی جلسه در مورد انتخاب کمک مربی و استفاده از پیشکسوتان پرسپولیس در کلاسهای پیشرفته و معتبر بود.

حسن زاده، عابدیان، برمک و بیداریان بعنوان مربیان منتخب کمیته فنی معرفی شدند که این مربیان جهت آموزش دور جدید تمرینات بازیکنان تیمهای پایه پرسپولیس اعلام آمادگی کردند.

کد مطلب 747068

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