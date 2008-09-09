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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۵۶

حمایت ائتلاف حاکم ژاپن از ادامه عملیات پشتیبانی از آمریکا در افغانستان

حمایت ائتلاف حاکم ژاپن از ادامه عملیات پشتیبانی از آمریکا در افغانستان

در شرایطی که ژاپن در پی استعفای نخست وزیر این کشور دچار تنش سیاسی است، ائتلاف حاکم از تمدید حضور نظامیان این کشور در اقیانوس هند برای پشتیبانی نظامیان آمریکا در افغانستان حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیوتو، ائتلاف حاکم ژاپن از طرح تمدید حضور نیروهای دفاعی این کشور در اقیانوس هند تا ژانویه 2010 حمایت کرد.

ائتلاف حاکم همچنین از تصویب رسمی این طرح دولتی توسط حزب لیبرال دموکرات، بزرگترین حزب ژاپن در روز پنج شنبه خبر داد.

در صورت تصویب طرح از سوی حزب لیبرال دموکرات، راه برای امضاء این طرح توسط دولت در  19 سپتامبر باز خواهد شد.

این موضوع همچنین به ادامه حضور نیروهای ژاپن در افغانستان هم کمک خواهد کرد.

کشتی های نظامی ژاپن در اقیانوس هند به مدت 6 سال پشتیبانی نیروهای تحت امر آمریکا در افغانستان را برعهده داشتند، اما مخالفت های سیاسی در توکیو در سال گذشته مانع از تمدید این ماموریت شد.

کد مطلب 747072

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