دولت عراق از شوراهای بیداری چشم پوشی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علی الدباغ" خاطر نشان کرد: عناصر شوراهای بیداری جذب (نیروهای مسلح عراق) خواهند شد و ما هرگز از آنها صرف نظر نخواهیم کرد.



وی افزود : این نیروها به برقراری امنیت و اجرای قانون و سرکوب تروریستها و هسته های وابسته به شبکه القاعده کمک کردند و شماری از آنها برای مشارکت در بازسازی عراق، تحت دوره های آموزشی قرار خواهند گرفت.



الدباغ در عین حال گفت : دولت به عناصری که تهدیدهایی درباره بازگشت به اقدامات مسلحانه مطرح می کنند، هشدار می دهد و آنها را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم، مجازات خواهد کرد.



اعلام اینکه ارتش آمریکا مسئولیت حدود یکصد هزار نفر از نیروهای شورای بیداری را به دولت عراق واگذار می کند؛ نگرانی هایی را درباره سرنوشت این عناصر به وجود آورده است.



فرمانده نیروهای شوراهای بیداری در استان دیاله درباره سرنوشت جنگجویان این شوراها در صورتی که دولت مسئله بیکاری آنها را که پس از تصمیم دولت برای پیوستن تنها برخی از آنها به نیروهای امنیتی عراق، از آن رنج خواهند برد، هشدار داده بود.



شوراهای بیداری، سال گذشته توسط آمریکا برای مبارزه با القاعده سازماندهی شدند. تمام افراد حاضر در شوراهای بیداری را افراد سنی تشکیل می دهند و برخی از آنها کسانی هستند که در سالهای گذشته در قالب گروه های شبه نظامی با نیروهای ائتلاف مبارزه می کردند.