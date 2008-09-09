اعتراض مربیان پایه پرسپولیس به برکناری/ درگیری لفظی درباشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تصمیم به ایجاد تغییرات در کادر فنی تیم های فوتبال این باشگاه گرفتند، مربیان فصل گذشته این تیم ها به نشانه اعتراض در باشگاه حضور یافتند و به درگیری لفظی با مسئولان پرداختند.

رحیم یوسفی ، سعید نعیم آبادی ، مرتضی کرمانی مقدم ، مرتضی فنونی زاده ، بهروز سلطانی ، خادم و... از جمله مربیان تیم های پایه ای نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و امید فصل گذشته پرسپولیس بودند که بنا بر تصمیم کمیته فنی دیگر باشگاه تمایلی برای همکاری با آنها ندارد.

حسن زاده، عابدیان، برمک و بیداریان چهار مربی هستند که کمیته فنی باشگاه پرسپولیس امروز در نشست خود به حضور آنها در تیم های پایه این باشگاه رای داد اما هنوز حضورشان قطعی نشده است.