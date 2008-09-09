خروج نیروهای روسیه از یک روستای گرجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شوتا یوتیاشویلی سخنگوی وزارت کشور گرجستان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خروج نیروهای روسی از روستای "گانموخوری" در نزدیکی مرز آبخازیا، اولین نشانه از اجرای طرح خروج روسها از گرجستان به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: این اولین نشانه از خروج روسها از منطقه است که در پی توافق هشت سپتامبر حاصل شد.

این درحالی است که در شرایطی که تنش سیاسی در قفقاز ادامه دارد، وزیر خارجه روسیه از ادامه حضور نظامی در آبخازیا و اوستیای جنوبی خبر داد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ظهرامروز به خبرنگاران گفت: نیروهای حافظ صلح روسیه به منظور جلوگیری از تهاجم گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی در این مناطق خواهند ماند.

وی بدون اشاره به تعداد نیروها و زمان ماندن آنها در مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی، از ماندن نیروهای حافظ صلح خود در این منطقه تا زمانی مشخص خبر داد.

لاوروف از امضاء توافقنامه ای با اوستیای جنوبی و آبخازیا درباره ادامه حضور نظامیان خود در این مناطق خبر داد.

بنابه آخرین توافقات به عمل آمده بین روسیه و اتحادیه اروپا، مسکو متعهد شده نیروهای خود را تا یک ماه دیگر از تمامی مناطق گرجستان به استثناء مناطق خودمختار خارج کند.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.