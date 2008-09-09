شخصیتهای سیاسی لبنان از اظهارات تنش آفرین خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید محمد حسین فضل الله امروز بر ضرورت تعمیق فضاهای آشتی با گامهای عملی همراه با بعد مردمی تاکید کرد.

علامه فضل الله که در دیدار غازی یوسف عضو فراکسیون پارلمانی المستقبل (به ریاست سعدالحریری) با وی سخن می گفت به این نکته اشاره کرد که گروههایی که وارد آشتی شده اند، مسئولیتهای بزرگی به ویژه در زمینه اظهارنظر و ایراد سخن دارند.



وی خاطر نشان کرد : ما می خواهیم که هرگونه سخنرانی سیاسی در آینده از تنش و ترویج فتنه و خصومت و جنگ به دور باشد و افقها برای گامهای آشتی گسترده را بگشاید.



در این دیدار، اوضاع لبنان به ویژه تحولات اخیر در طرابلس و دستیابی به سند آشتی ملی در این شهر بررسی شد.



علامه فضل الله همچنین، عباس زکی نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) در لبنان را به حضور پذیرفت.



وی در این دیدار از فلسطینی ها خواست هوشیاری و بیداری خود را حفظ کنند، زیرا آمریکا و اسرائیل تلاش می کنند توجه و نگاهها را به مذاکرات با فلسطینی ها جلب کنند که هدف از آن تحقق مطالبات فلسطینی نیست، بلکه هدف فراهم کردن فضاهای مناسب برای جان مک کین نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.



وی افزود : اما چرخ گفتگوی داخلی فلسطینی باید به راه افتد تا مردم داخل فلسطین اشغالی و خارج از آن اعتمادشان را به گروههایی که باید فعالیت خود را بر مقابله با اشغالگری متمرکز کنند، از دست ندهند.