  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۲۱:۰۰

حمایت تنش آفرین اتحادیه اروپا از اوکراین

حمایت تنش آفرین اتحادیه اروپا از اوکراین

در شرایطی که تنش سیاسی در قفقاز ادامه دارد، اتحادیه اروپا با حمایت از اوکراین در مقابل روسیه در نشست مشترکی به تنش ها بین دو کشور دامن زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در نشست مشترک اوکراین-اتحادیه اروپا اعلام کرد: تمامیت ارضی اوکراین قابل مذاکره نیست.

از آنجا که اوکراین کشوری همسایه روسیه است، اتحادیه اروپا با ترساندن این کشور از تهاجم روسیه به تنش ها در قفقاز به منظور گسترش حضور نظامی خود در این منطقه و بویژه در همسایگی مرزهای کرملین دامن می زند.

با ادامه تنش ها در منطقه قفقاز، از آنجا که اوکراین به عنوان یک جمهوری سابق شوروی خواهان پیوستن به ناتو و نزدیکی بیشتر به آمریکاست، قربانی تنش ها بین روسیه و غرب شده است.

کد مطلب 747090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها