حمایت تنش آفرین اتحادیه اروپا از اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در نشست مشترک اوکراین-اتحادیه اروپا اعلام کرد: تمامیت ارضی اوکراین قابل مذاکره نیست.

از آنجا که اوکراین کشوری همسایه روسیه است، اتحادیه اروپا با ترساندن این کشور از تهاجم روسیه به تنش ها در قفقاز به منظور گسترش حضور نظامی خود در این منطقه و بویژه در همسایگی مرزهای کرملین دامن می زند.

با ادامه تنش ها در منطقه قفقاز، از آنجا که اوکراین به عنوان یک جمهوری سابق شوروی خواهان پیوستن به ناتو و نزدیکی بیشتر به آمریکاست، قربانی تنش ها بین روسیه و غرب شده است.