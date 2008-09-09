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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۲۰:۴۷

طبق آخرین نظرسنجی ها:

بیشتر مردم جهان اوباما را به مک کین ترجیح می دهند

بیشتر مردم جهان اوباما را به مک کین ترجیح می دهند

در شرایطی که نامزد دموکرات انتخابات آمریکا از ایجاد تغییر در سیاست کاخ سفید خبر داده، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد مردم جهان وی را به نامزد جمهوریخواهان ترجیح می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق نظرسنجی بی بی سی، 46 درصد از افراد مورد نظرسنجی قرار گرفته در سراسر جهان معتقدند با انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا روابط این کشور با سایر کشورهای جهان بهبود خواهد یافت.

32 درصد از افراد مورد نظرسنجی هم انتخاب اوباما را موضوعی مثبت ارزیابی کرده اند.

در این نظرسنجی 49 درصد از افراد از ریاست جمهوری اوباما و 12 درصد از مک کین حمایت کرده اند.

همچنین 56 درصد از افراد نظرسنجی شده گفته اند انتخاب اوباما می تواند نظر آنها را درباره آمریکا به طور اساسی تغییر دهد و 27 درصد نظر مخالف آنرا دارند.

چهار درصد از افراد مورد نظرسنجی هم نسبت به نتیجه انتخابات اعلام بی تفاوتی کرده اند.

این نظرسنجی در ماههای جولای و آگوست در استرالیا، برزیل، کانادا، چین، مصر، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، کنیا، لبنان، مکزیک، نیجریه، پاناما، فیلیپین، لهستان، روسیه، سنگاپور، ترکیه، امارات، انگلیس و آمریکا انجام شده است.

کد مطلب 747096

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