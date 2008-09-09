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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۲۰:۵۳

اوباما:

برنامه بوش به ادامه جنگ در عراق دامن می زند

برنامه بوش به ادامه جنگ در عراق دامن می زند

در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا از کاهش نیروهای این کشور در عراق خبر داده، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده این اقدام را دیر و ناکافی اعلام نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما، نامزد دموکرات انتخابات آمریکا گفت: متعادل ترین طرح جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا برای انتقال نیروهای این کشور از عراق به افغانستان هم فقط به ادامه جنگ درعراق دامن خواهد زد.

اوباما این اقدام بوش را اقدام دیرهنگام درباره آنچه وی قبلا خواستار شده بود اعلام کرد.

کاخ سفید امروز اعلام کرد: 8 هزار نیروی خود را در ماههای آینده از عراق خارج و 4 هزار و پانصد نیرو تا ماه ژانویه به افغانستان خواهد فرستاد.

یکی از تزهای سیاست خارجی اوباما خروج کامل از عراق و مبارزه با القاعده در افغانستان است.

کد مطلب 747098

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